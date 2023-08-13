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На трассе вблизи Золотоноши столкнулись три автомобиля: есть погибшие
13 августа на автодороге "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" возле села Деньги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 легковых автомобилей
Об этом сообщили в telegram-канале ГСЧС Украины.
В сообщении отмечается, что в результате происшествия 3 человека погибли.
Фото: ГСЧС Украины"Дежурным караулом 8-й государственной пожарно-спасательной части осуществлено деблокирование тел 2 погибших и одного травмированного человека, который умер в скорой. Движение по автодороге осложнено, регулируется работниками полиции", - говорится в посте.
Фото: ГСЧС Украины
- В воскресенье, 6 августа, в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. Один мужчина погиб, еще трое травмированы.
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