Об этом сообщили в telegram-канале ГСЧС Украины.

В сообщении отмечается, что в результате происшествия 3 человека погибли.

Фото: ГСЧС Украины

"Дежурным караулом 8-й государственной пожарно-спасательной части осуществлено деблокирование тел 2 погибших и одного травмированного человека, который умер в скорой. Движение по автодороге осложнено, регулируется работниками полиции", - говорится в посте.

Фото: ГСЧС Украины