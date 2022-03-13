На трассе от Никополя до Кривого Рога разрушили мост, – Укравтодор

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

"Укравтодор" сообщает, что сегодня, 13 марта, был разрушен мост на трассе от Никополя до Кривого Рога. Движение по трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в связи с разрушением моста возле села Марьянское (км 178+829) перекрыто.

"Движение запрещено от села Марьянское до села Чортомлык. Объезд участка осуществляется по дороге Т-04-32 через населенные пункты Чкалова, Лошкаревка, Малософиевка. Пожалуйста, учитывайте данную информацию при планировании маршрута", – добавляют в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты разрушили железнодорожный мост, соединявший юг Запорожской области.

Российские войска при помощи ракетных обстрелов практически разрушили инфраструктуру аэропорта в Ивано-Франковске.