На трассе от Никополя до Кривого Рога разрушили мост, – Укравтодор
На трассе Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье разрушен мост. В настоящее время участок дороги между Никополем и Кривым Рогом перекрыт.
Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".
"Укравтодор" сообщает, что сегодня, 13 марта, был разрушен мост на трассе от Никополя до Кривого Рога. Движение по трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье в связи с разрушением моста возле села Марьянское (км 178+829) перекрыто.
"Движение запрещено от села Марьянское до села Чортомлык. Объезд участка осуществляется по дороге Т-04-32 через населенные пункты Чкалова, Лошкаревка, Малософиевка. Пожалуйста, учитывайте данную информацию при планировании маршрута", – добавляют в сообщении.
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