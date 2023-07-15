На трассе Одесса - Рени грузовик столкнулся с внедорожником: четыре человека погибли, среди них ребенок
Между селами Подгорное и Карналиевка на трассе Одесса - Рени столкнулись грузовик и внедорожник, в результате чего погибли четыре человека, среди которых ребенок
Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Одесской области.
Авария произошла в половине восьмого утра 15 июля. По информации полицейских, столкновение произошло, когда у грузовика лопнуло колесо и он выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП погибли водитель внедорожника и три его пассажира, среди которых ребенок. Водитель грузовика получил ранение разной степени тяжести. Он остался на месте событий, где его проверили на состояние опьянения – он трезв.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции. Она устанавливает все обстоятельства ДТП. Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье 286 Уголовного кодекса Украины.
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