Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Одесской области.

Авария произошла в половине восьмого утра 15 июля. По информации полицейских, столкновение произошло, когда у грузовика лопнуло колесо и он выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП погибли водитель внедорожника и три его пассажира, среди которых ребенок. Водитель грузовика получил ранение разной степени тяжести. Он остался на месте событий, где его проверили на состояние опьянения – он трезв.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции. Она устанавливает все обстоятельства ДТП. Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье 286 Уголовного кодекса Украины.