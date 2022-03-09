Россияне заблокировали эвакуацию людей из Бучи. Из Ирпеня, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля эвакуация продолжается
На трассе между Новой Одессой и Николаевом захватчики расстреливают гражданский транспорт, - Энергоатом
В Энергоатоме призывают граждан воздержаться от поездок по трассе между Новой Одессой и Николаевом
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Энергоатома.
- 9 марта бойцы Николаевской областной стражи поймали дезертира, сбежавшего из воинской части в Одессе.
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2022, среда
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