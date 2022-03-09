На трассе между Новой Одессой и Николаевом захватчики расстреливают гражданский транспорт, - Энергоатом

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Энергоатома.

"Между Новой Одессой и Николаевом, в районе поворота на Кандыбино, по обе стороны трассы оккупанты расстреливают гражданский транспорт пулеметами! Пусть пока никто не едет!" - говорится в сообщении.

9 марта бойцы Николаевской областной стражи поймали дезертира, сбежавшего из воинской части в Одессе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb