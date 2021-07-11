На трассе Киев-Одесса грузовик не разминулся с перевозчиком автомобилей

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

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По словам свидетелей, водитель автомобиля не рассчитал скорость грузовика, который двигался из Одессы на Киев, и начал делать разворот. В это время в него въехал перевозчик автомобилей.



Водителя последнего пришлось вырезали из кабины грузовика, после чего в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.



На 2:00 ночи в направлении Киева образовалась пробка около 5 км.









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