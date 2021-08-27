На трассе "Киев - Харьков" перевернулся грузовик с камнем
На трассе "Киев - Харьков", у поворота на город Красноград, перевернулся грузовик с камнем
Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Facebook.
"На трассе М-03, недалеко от поворота на город Красноград, перевернулся грузовик с камнем. Движение в направлении Харькова полностью заблокировано", - написал он.
Председатель ОГА просил водителей воздержаться от поездок по этой трассе.
По состоянию на 7 часов утра движение по трассе восстановлено.
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