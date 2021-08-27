На трассе "Киев - Харьков" перевернулся грузовик с камнем

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Facebook.



"На трассе М-03, недалеко от поворота на город Красноград, перевернулся грузовик с камнем. Движение в направлении Харькова полностью заблокировано", - написал он.



Председатель ОГА просил водителей воздержаться от поездок по этой трассе.



По состоянию на 7 часов утра движение по трассе восстановлено.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb