На трассе Киев-Чоп столкнулись три грузовика: есть пострадавшие, перекрыт участок дороги
Во вторник, 7 сентября, в Ровенской области произошло ДТП с тремя грузовиками, в результате которого пострадали два человека
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.
Авария произошла около 16:00 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Привольное. Житель Львовщины, 52-летний водитель грузовика MAN, двигаясь в правой полосе в направлении Львова, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и врезался в неподвижный автомобиль дорожной службы Ford Cargo, работники которой проводили ямочный ремонт.
Автомобиль ремонтников от удара наехал на автомобиль МАЗ, который стоял впереди и принадлежит местному ООО.
В результате ДТП водитель автомобиля MAN получил тяжелые травмы, был госпитализирован в реанимацию.
Кроме того, травмировался человек, который проводил ремонтные работы, - он находится в травматологии.
Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт для транспорта.
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