На трассе Киев-Чоп столкнулись три грузовика: есть пострадавшие, перекрыт участок дороги

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.



Авария произошла около 16:00 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Привольное. Житель Львовщины, 52-летний водитель грузовика MAN, двигаясь в правой полосе в направлении Львова, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и врезался в неподвижный автомобиль дорожной службы Ford Cargo, работники которой проводили ямочный ремонт.



Автомобиль ремонтников от удара наехал на автомобиль МАЗ, который стоял впереди и принадлежит местному ООО.



В результате ДТП водитель автомобиля MAN получил тяжелые травмы, был госпитализирован в реанимацию.



Кроме того, травмировался человек, который проводил ремонтные работы, - он находится в травматологии.



Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт для транспорта.



