На трассе Киев - Чоп произошло смертельное ДТП: погибли двое иностранцев

Об этом сообщили в пресс-центре управления полиции в Ривненской области.

"В полдень сегодня, 30 июня, на спецлинию "102" поступило сообщение об аварии с участием грузовика и легкового автомобиля вблизи села Сытное Дубенского района", - говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что 23-летний водитель Тoyota Corolla на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком DAF.





Как отмечается, в салоне легковушки находились пятеро иностранцев, студентов высших учебных заведений Украины: 25-летний пассажир погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти не удалось - он скончался в больнице. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами разной степени тяжести.





Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.

В рамках досудебного расследования, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, по части 3 статьи 286 УК Украины следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства ДТП.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb