На трассе Киев - Чоп произошло смертельное ДТП: погибли двое иностранцев
В Ривненской области на трассе Киев - Чоп произошло ДТП: двое иностранцев погибли, трое - в больнице
Об этом сообщили в пресс-центре управления полиции в Ривненской области.
"В полдень сегодня, 30 июня, на спецлинию "102" поступило сообщение об аварии с участием грузовика и легкового автомобиля вблизи села Сытное Дубенского района", - говорится в сообщении.
Полицейские предварительно установили, что 23-летний водитель Тoyota Corolla на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком DAF.
Как отмечается, в салоне легковушки находились пятеро иностранцев, студентов высших учебных заведений Украины: 25-летний пассажир погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти не удалось - он скончался в больнице. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.
В рамках досудебного расследования, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, по части 3 статьи 286 УК Украины следователи следственного управления устанавливают все обстоятельства ДТП.
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