На трассе Киев - Чоп Peugeot вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом
На Львовщине, на трассе М-06 Киев-Чоп произошло ДТП с участием маршрутного автобуса
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать ВартовыЕспресо, ДТП произошло возле села Кизлов.
По предварительным данным - со слов свидетелей, водитель Peugeot 5008, который двигался в направлении Львова, не справился с управлением в повороте и легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулся с таксобусом, который ехал по маршруту Львов - Бортков.
В результате столкновения четырех пассажиров маршрутки госпитализировали в больницу, а другим оказывали помощь на месте. Сам же водитель Peugeot серьезных травм не получил, свидетели говорят, что он воспользовался пасом безопасности. Его забрали на медэкспертизу.
На месте работали спасатели ГСЧС и полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы, которая и должна установить все обстоятельства ДТП.
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