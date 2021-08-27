На трассе Киев - Борисполь появится автоматизированная система управления дорожным движением
Укравтодор установил интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением на участке трассы М-03 от Киева до Международного аэропорта Борисполь
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укравтодора.
Согласно сообщению, Укравтодор завершил ремонт главной автомагистрали столицы до Борисполя М-03 Киев - Харьков - Довжанский. За два месяца было обновлено восемь полос движения в обе стороны.
"Впервые на этом 17-километровом участке дороги будет установлена интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничениях: про разрешенную скорость, дорожные знаки, температуру и состояние дорожного покрытия.
В пресс-службе добавили, что пока первые цифровые табло работают в тестовом режиме.
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