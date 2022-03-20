На трассе Херсон-Николаев села в тяжелой ситуации, - депутат облсовета

О тяжелой ситуации поселков на трассе Херсон-Николаев рассказала Виктория Москаленко, депутат Николаевского облсовета в эфире телеканала Эспрессо.TV.

Напомним, 19 марта Ким обратился к жителям Николаевщины: "В области много мертвых орков, по возможности, уберите"

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Депутат Николаевщины сообщила: "Были обстрелы по Николаеву вчера, 19 марта, где-то в 17.00 -18 00, снова обстрелы по жилым кварталам, жертв нет. Идут обстрелы из Херсонской области, это примерно 40 км от Николаева. Долетает по селам, есть разрушение жилых домов, как мне известно, жертв не было"."Хотя жертв сегодня достаточно. Мы знаем, что 20 детей погибли в Николаевской области. Ситуация очень тяжелая по селам, которые находятся по трассе Херсон-Николаев и по тем селам, которые в окрестностях Николаева защищают и защищают его", - отметила Виктория Москаленко."В последнее время держу связь с людьми по селам Шевченковского ОТГ, селами на границе с Херсоном, там люди страдают. Не скажу, что это – гуманитарная катастрофа. Очень жаль, что людей не вывезли раньше из этих поселков, зная, что там будут военные действия", - отметила депутат.Виктория Москаленко призывает: "Зная, что села будут снова под обстрелами, нужно их срочно эвакуировать. Также проблема с теми селами, которые находятся в Херсонской области, где нет властных полномочий помогать, мы тоже должны им помогать. К примеру, село Мирное там сегодня осталось 20 человек и каждый день пишут родные, что там уничтожают дома. Мой призыв, чтобы мы организовались и сделали все, чтобы увезли оттуда людей. Там есть дети, пожилые люди"."Сегодня Николаев безопаснее за счет этих селений. Проблема состоит в том, что нет связи. Находишь священников, которые на городе могут оповещать людей об эвакуации. Нужно вывезти людей, зная, что эта территория будет полем битвы", - добавила депутат.