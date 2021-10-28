На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС (фото, видео)
В Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошел мощный взрыв на АЗС
Как сообщает ГСЧС, утром 28 октября в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", близ села Рай-Оленевка, Харьковского района, на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.). Это и привело к взрыву с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.
К тушению пожара были привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют.
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