На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС (фото, видео)

Как сообщает ГСЧС, утром 28 октября в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", близ села Рай-Оленевка, Харьковского района, на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.). Это и привело к взрыву с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.

К тушению пожара были привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют.



