Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что на временно оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы случаи обысков, которые проводились в домах учителей, не вышедших на работу в захваченной школе.

Россияне искали доказательства сотрудничества с Силами обороны Украины и угрожали педагогам депортацией, если они не пойдут на сотрудничество с оккупационной администрацией.

В ЦНС отметили, что оккупанты не могут найти достаточно учителей для работы в подконтрольных им "школам", ведь местные жители отказываются идти на сотрудничество. Россиянам приходится привозить учителей с территории РФ.

ЦНС отмечает, что после освобождения украинских земель все оккупанты, участвующие в репрессиях против украинцев, понесут ответственность за это. В ЦНС призывают передавать им информацию о размещении и передвижении оккупантов.