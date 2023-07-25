На ТОТ Запорожской области россияне угрожают депортировать учителей, отказавшихся от сотрудничества
Представители временной оккупационной власти оказывают психологическое давление на учителей местных школ, отказавшихся работать с россиянами. В частности, у педагогов проводят обыски и угрожают депортацией
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Сообщается, что на временно оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы случаи обысков, которые проводились в домах учителей, не вышедших на работу в захваченной школе.
Россияне искали доказательства сотрудничества с Силами обороны Украины и угрожали педагогам депортацией, если они не пойдут на сотрудничество с оккупационной администрацией.
В ЦНС отметили, что оккупанты не могут найти достаточно учителей для работы в подконтрольных им "школам", ведь местные жители отказываются идти на сотрудничество. Россиянам приходится привозить учителей с территории РФ.
ЦНС отмечает, что после освобождения украинских земель все оккупанты, участвующие в репрессиях против украинцев, понесут ответственность за это. В ЦНС призывают передавать им информацию о размещении и передвижении оккупантов.
- Также в Центре нацсопротивления 25 июля заявляли о том, что министерство природы России вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий для "отдыха" на территории РФ.
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