На ТОТ Запорожской области россияне начали раздавать повестки учителям, - Нацсопротивление

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Речь идет о школах, подконтрольных оккупационным администрациям.

"В частности, известно о таких случаях на временно оккупированных территориях Запорожской области. Так, в одной из захваченных школ повестки другим учителям раздала лично "директор", которую поставили оккупанты", - говорится в сообщении.

В Нацсопротивлении призвали украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, уклоняться от службы в российских оккупационных войсках любыми методами.

"Мы также предупреждаем, что каждый коллаборант, каждый оккупант, ответственный за принудительную мобилизацию украинцев, будет отвечать за свои поступки", - добавили в Нацсопротивлении.