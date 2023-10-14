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На ТОТ Запорожской области россияне начали раздавать повестки учителям, - Нацсопротивление

14 октября, 2023 суббота
18:39
Война с Россией

Россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области начали раздавать повестки работникам школ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Речь идет о школах, подконтрольных оккупационным администрациям.

"В частности, известно о таких случаях на временно оккупированных территориях Запорожской области. Так, в одной из захваченных школ повестки другим учителям раздала лично "директор", которую поставили оккупанты", - говорится в сообщении.

В Нацсопротивлении призвали украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, уклоняться от службы в российских оккупационных войсках любыми методами.

"Мы также предупреждаем, что каждый коллаборант, каждый оккупант, ответственный за принудительную мобилизацию украинцев, будет отвечать за свои поступки", - добавили в Нацсопротивлении.

  • Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Еспресо" призвал избегать мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, это нужно сделать.
російська армія
мобилизация
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
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