На ТОТ Запорожской области россияне грабят местных и угрожают расправой, - Нацспротив

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в ходе серии ограблений оккупанты угрожали гражданской расправой с применением огнестрельного оружия и физической силы.

"Украинские партизаны в общении с потерпевшими выяснили, что по результатам данных преступлений у местного населения отобраны 3 легковых автомобиля, 1 мотоцикл, другая техника и ценное имущество, а также наличные средства на общую сумму 1 500 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

По информации Нацспротива, российские оккупанты совершили ряд действий, содержащих признаки нарушения Международного гуманитарного права, в отношении гражданского населения и на временно оккупированных территориях Херсонщины.