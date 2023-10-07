На ТОТ Запорожской области россияне грабят местных и угрожают расправой, - Нацспротив
В ряде населенных пунктов временно оккупированной части Запорожской области россияне совершили серию ограблений местных жителей, они также угрожают гражданской расправой
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что в ходе серии ограблений оккупанты угрожали гражданской расправой с применением огнестрельного оружия и физической силы.
"Украинские партизаны в общении с потерпевшими выяснили, что по результатам данных преступлений у местного населения отобраны 3 легковых автомобиля, 1 мотоцикл, другая техника и ценное имущество, а также наличные средства на общую сумму 1 500 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.
По информации Нацспротива, российские оккупанты совершили ряд действий, содержащих признаки нарушения Международного гуманитарного права, в отношении гражданского населения и на временно оккупированных территориях Херсонщины.
- Ранее Нацпротив сообщал об увеличении количества случаев ограблений на ТОТ Херсонщины. Оккупанты похищают автомобили и деньги под предлогом борьбы с подпольем.
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