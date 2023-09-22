На ТОТ Запорожской области может начаться "мобилизация", - депутат Сысоева

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

"К сожалению, новости там неутешительные. Нам уже сообщают, что после этих так называемых выборов и после того, как у них состоялась паспортизация, она еще проходит. Они обещали в сентябре всех паспортизировать, уже начали составление списков к скрытой мобилизации", – отметила депутат.

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Сысоева добавила, что в открытую еще пока всех не мобилизуют, как было в Луганске или Донецке, однако до запорожской власти доходила информация о том, что исчезавшие люди, которых россияне брали в плен, пропадали в российских подвалах, и что есть такие случаи, когда этих людей вынуждают воевать за россиян.

"Что касается всех других - ведется перечень, поэтому не исключено, что, возможно, там начнется мобилизация. Они же объявили результаты своих так называемых выборов, а теперь в своей пропаганде они могут объяснять местному населению, что у них все законно, что они будут действовать согласно законам России. Поэтому это хороший повод для того, чтобы мобилизовать людей и заставить их воевать на стороне РФ", - подчеркнула она.

Что известно о "мобилизации" на ТОТ

В Генштабе информируют , что из-за катастрофических потерь в армии в отдаленных регионах РФ и на временно оккупированных территориях Украины в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения. Вооруженные силы планируют призвать от 400 до 700 тысяч человек.

В России продолжается скрытая мобилизация. В этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Однако масштабной мобилизации может не быть.

В американском Институте изучения войны считают , что ближайшее окружение Кремля активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов накануне осеннего призыва в армию. Российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября.

3 сентября на временно оккупированных территориях оккупанты приостановили депортацию населения и активизировали работу военкоматов для увеличения явки на псевдовыборах и ускорения мобилизации.

4 сентября партизанское движение Атеш сообщил, что после незаконных псевдовыборов в оккупированном Крыму 12 сентября оккупанты планируют активизировать процесс мобилизации, для этого банки передают информацию о своих клиентах российским военкоматам.

Также Центр национального сопротивления заявлял , что Россия пытается ускорить "мобилизацию" на оккупированных территориях Луганской области в рамках проведения фейковых выборов.

14 сентября стало известно, что Кремль приказал пропаганде не упоминать о новой мобилизации в РФ.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Еспресо" призвал избегать мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, это нужно сделать.