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Эксклюзив

На ТОТ Запорожской области может начаться "мобилизация", - депутат Сысоева

22 сентября, 2023 пятница
07:50
Война с Россией

После проведения россиянами так называемых выборов на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжилась принудительная паспортизация местного населения и предположительно начнется "мобилизация" в армию РФ

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева.

"К сожалению, новости там неутешительные. Нам уже сообщают, что после этих так называемых выборов и после того, как у них состоялась паспортизация, она еще проходит. Они обещали в сентябре всех паспортизировать, уже начали составление списков к скрытой мобилизации", – отметила депутат.

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Сысоева добавила, что в открытую еще пока всех не мобилизуют, как было в Луганске или Донецке, однако до запорожской власти доходила информация о том, что исчезавшие люди, которых россияне брали в плен, пропадали в российских подвалах, и что есть такие случаи, когда этих людей вынуждают воевать за россиян.

"Что касается всех других - ведется перечень, поэтому не исключено, что, возможно, там начнется мобилизация. Они же объявили результаты своих так называемых выборов, а теперь в своей пропаганде они могут объяснять местному населению, что у них все законно, что они будут действовать согласно законам России. Поэтому это хороший повод для того, чтобы мобилизовать людей и заставить их воевать на стороне РФ", - подчеркнула она.

Что известно о "мобилизации" на ТОТ

В Генштабе информируют , что из-за катастрофических потерь в армии в отдаленных регионах РФ и на временно оккупированных территориях Украины в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения. Вооруженные силы планируют призвать от 400 до 700 тысяч человек.

В России продолжается скрытая мобилизация. В этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Однако масштабной мобилизации может не быть.

В американском Институте изучения войны считают , что ближайшее окружение Кремля активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов накануне осеннего призыва в армию. Российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября.

3 сентября на временно оккупированных территориях оккупанты приостановили депортацию населения и активизировали работу военкоматов для увеличения явки на псевдовыборах и ускорения мобилизации.

4 сентября партизанское движение Атеш сообщил, что после незаконных псевдовыборов в оккупированном Крыму 12 сентября оккупанты планируют активизировать процесс мобилизации, для этого банки передают информацию о своих клиентах российским военкоматам.

Также Центр национального сопротивления заявлял , что Россия пытается ускорить "мобилизацию" на оккупированных территориях Луганской области в рамках проведения фейковых выборов.

14 сентября стало известно, что Кремль приказал пропаганде не упоминать о новой мобилизации в РФ.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Еспресо" призвал избегать мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, это нужно сделать.

російська армія
мобилизация
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Военные новости
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