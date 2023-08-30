На ТОТ Луганщины россияне с сентября не будут позволять работать таксистам без спецразрешения

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Растет недовольство у перевозчиков. С 1 сентября легковые такси в "ЛНР" смогут работать только по специальным разрешениям", - говорится в сообщении.

По словам Лысогора, такое решение на скорую руку приняло оккупационное "министерство инфраструктуры и транспорта". Из-за того, что до дедлайна остается всего два дня, это обусловило огромные очереди и конфликты среди водителей.

Как сообщает глава Луганской ОВА, первым условием для получения разрешения является наличие номеров РФ, а также соответствующие документы у владельцев. Остальные условия будут объявлять неофициально и отдельно для каждого в местных оккупационных органах власти.

"Брать будут, кого сочтут нужным", - подчеркнул председатель областной военной администрации.