На ТОТ Луганщины россияне с сентября не будут позволять работать таксистам без спецразрешения
Российские оккупанты в так называемой ЛНР решили с 1 сентября запретить таксистам на легковых автомобилях работать без специальных разрешений
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Растет недовольство у перевозчиков. С 1 сентября легковые такси в "ЛНР" смогут работать только по специальным разрешениям", - говорится в сообщении.
По словам Лысогора, такое решение на скорую руку приняло оккупационное "министерство инфраструктуры и транспорта". Из-за того, что до дедлайна остается всего два дня, это обусловило огромные очереди и конфликты среди водителей.
Как сообщает глава Луганской ОВА, первым условием для получения разрешения является наличие номеров РФ, а также соответствующие документы у владельцев. Остальные условия будут объявлять неофициально и отдельно для каждого в местных оккупационных органах власти.
"Брать будут, кого сочтут нужным", - подчеркнул председатель областной военной администрации.
- Накануне сообщалось , что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне проводят подготовку к проведению осенней волны призыва мирных жителей на "военную службу".
- Также на временно оккупированных территориях Запорожской области террористы принуждают всех таксистов получить российские паспорта до 1 сентября. В противном случае им угрожают отобрать лицензию.
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