Об этом пишет издание Defense Express.



Ракетный крейсер "Москва", который после поражения ракетами Р-360 "Нептун" перевернулся и начал тонуть, является носителем ядерного вооружения. В частности, это противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан", которых на корабле 16 единиц. Каждая из них может быть оснащена ядерной боевой частью мощностью 350 кт или обычной фугасно-кумулятивной 500-кг.



"Эта информация не является каким-либо секретом вообще, потому что этот крейсер предназначен для уничтожения авианосных ударных групп. Но главным вопросом является штатное снаряжение ракет П-1000. То есть находятся ли на корабле ядерные боеприпасы всегда или их загружают только по специальному отдельному распоряжению?" – с таким вопросом журналисты издания обратились к специалистам.



Ответ был единогласным. Существует реальная возможность того, что на пораженном флагмане Черноморского флота РФ могли быть ядерные боеприпасы.



Дело в том, что ракетный крейсер "Москва" входит в состав сил постоянной готовности Черноморского флота. То есть, по команде он за минимальное время должен выйти в открытое море для выполнения боевых задач. В то же время перезарядка ракет типа П-500/1000 - далеко не тривиальная задача и выполняется исключительно на базах кораблей и требует значительных временных затрат.



Пропорции между обычными и ядерными боеприпасами, которые сейчас используются для вооружения ракетных крейсеров в РФ, неизвестны. За время СССР это могло быть несколько ракет из 16 единиц.

Кроме ракет П-1000 "Вулкан", на ракетном крейсере "Москва" может находиться и другое ядерное оружие. Это зенитная ракета для комплекса "Форт", морской версии С-300 с так называемой "специальной боевой частью". Несколько таких ракет во времена СССР штатно входили в боекомплект из 64 ракет для этого зенитного ракетного комплекса.





Относительно угрозы от возможного наличия ядерного оружия на пораженной "Москве" - в краткосрочной перспективе ее нет. В долгосрочной перспективе, для понимания, сейчас на дне морей и океанов лежит, ориентировочно, 10 реакторов, до 11 ядерных торпед, до 19 баллистических ракет с ядерными частями и несколько ядерных авиационных бомб. Большинство из всего этого – последствия аварий на флоте СССР в 60-80-х годах.

Напомним, 13 апреля ракетами "Нептун" украинцы попали в российский крейсер "Москва".

По сообщению ОК "Юг", крейсер "Москва" после взрыва боезапаса перевернулся и начал тонуть , - ОК "Юг".

Порошенко рассказал , чем сбили крейсер "Москва", и поблагодарил ВСУ.

Александр Турчинов заявил , что крейсер "Москва" не первая цель украинского "Нептуна" этой войны.

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