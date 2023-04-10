Странное дело, до чего люди склонны танцевать на старых граблях, не слишком учитывая, что реальность коренным образом изменилась. Чтобы не выглядеть неприлично в действительно не слишком хороших ситуациях, они возводят целые горы слов, не слишком убедительных аргументов, или просто молчат в ответ.

На днях в нескольких западных пабликах прокатилась волна на мотив уже подзабытой песенки — о так называемой "финляндизации" Украины. То есть, по замыслу авторов, в условиях, когда Суоми стала членом Североатлантического альянса, ее роль "нейтрала", но в Восточной Европе, теперь может взять на себя Украина. И козы целые, и волки сыты… Мол, Путин избавится от своего главного страха, прекратит войну и все умиротворенно вздохнут с облегчением.

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Масла в костер страстей вокруг очередной попытки "улестить" кремлевского военного преступника, хлюпнуло и сообщение Financial Times с упоминанием четырех неназванных лиц, участвующих в подготовке предстоящего саммита Альянса в Вильнюсе. Они, мол, заявили, что на фоне роста числа сторонников "политического" пути Киева в НАТО, который должен быть зафиксирован в финальном документе встречи, три страны выступают категорически против — США, Германия и Венгрия. То есть, они предпочитают и дальше держать двери блока открытыми для Киева, но не больше…

Я понимаю, что к таким инсайдам следует относиться очень осторожно, тем более, что западные медиа, как показала последняя неделя, не являются образцами качественной журналистики. В частности, это касается и "слива" тайных документов о будущем украинском контрнаступлении и о том, что Вашингтон не очень откровенен со своими союзниками, шпионя за ними так, как и за признанными официально противниками.

Триумвират выглядит вполне вероятным, несмотря на присутствие там Венгрии и Германии. О позиции Будапешта уже говорено-переговорено, тамошние властные политики готовы броситься под танки, чтобы не допустить поднятие украинского флага перед штаб-квартирой блока. О Германии ограничусь лишь одной ремаркой: именно Ангела Меркель стала грудью против предоставления ПДЧ Украине на историческом саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, после мюнхенской речи Путина

И все же, согласитесь, триумвират выглядит вполне вероятным, несмотря на присутствие там Венгрии и Германии. О позиции Будапешта уже говорено-переговорено, тамошние властные политики готовы броситься под танки, чтобы не допустить поднятие украинского флага перед штаб-квартирой блока. О Германии ограничусь лишь одной ремаркой: именно Ангела Меркель стала грудью против предоставления ПДЧ Украине на историческом саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году после мюнхенской речи Путина. Этот демарш немецкой эксканцлерши фактически развязал руки российскому диктатору, через несколько месяцев Москва напала на Грузию, и, удовлетворив там интерес к вероятной реакции (которой, по сути, не было) Запада, взялся за подготовку войны в Украине. Итак, если немцы уже подзабыли чувство вины за Вторую мировую, то вполне могут восстановить его, вспоминая Украину.

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А вот позиция США выглядит несколько странной. Самый мощный партнер Киева в войне против России априори не может выступать против такого, пусть даже символического, приглашения Украины в Альянс. Всем известна общая двухпартийная солидарность американских конгрессменов по поддержке сопротивления Москве. Позиция президента Байдена тоже "на столе" - никаких компромиссов с военными преступниками, помощь Украине оружием и средствами, по крайней мере, до возвращения ВСУ на границы 1991 года. Во всяком случае, об этом и другом мы слышим в публичных заявлениях американских политиков и военных.

Да, конечно, сомнения могут возникать только учитывая украинские реалии. Причем, не столько с области военной (украинские воины, несмотря на то, что интенсивно учатся овладевать зарубежным оружием, сами могут давать мастер-классы своим коллегам из армий Альянса), а с точки зрения политической.

Недавние скандалы с разоблачением шпионской сети ФСБ в высшем руководстве СБУ, а также присутствие российских агентов влияния на самых высоких ступенях украинской власти также не прошли мимо внимания наших союзников

Недавние скандалы с разоблачением шпионской сети ФСБ в высшем руководстве СБУ, а также присутствие российских агентов влияния на высших ступенях украинских властей также не прошли мимо внимания наших союзников. И на фоне неспособности защитить собственные тайны от "всевидящего глаза" легиона московских шпионов, в США могут дуть на холодное, решая, стоит ли приглашать Украину в структуры военного блока, в котором они играют доминирующую роль. Невыясненными остаются и мотивы странного желания президента Зеленского пообщаться с лидером Китая, — пока не осуществленного, но и не отвергнутого, — а для Вашингтона Пекин является существенным раздражителем, когда речь идет о предполагаемом тайваньском кризисе.

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Но, как свидетельствует опыт, Украине следует придать внешний импульс, чтобы исправить собственные "косяки" и откровенные промахи. На то и НАТО, то есть политическое приглашение в Североатлантический союз в Вильнюсе, чтобы на пути к реальному членству исправить их. А танцы на старых граблях, "открытая дверь", в которой постоянно приходится держать ногу для "щели", сеют сомнения в том, насколько серьезны планы союзников по миру без "буферных зон" и диктатур.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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