На то, что будет с Россией, невозможно влиять извне
Россия и Путин сами ведут все к коллапсу
Есть ли увеличение институциональной способности Украины путем ускорения нашей победы и восстановления?
Безусловно. Нам нужны реформы. Они нужны в первую очередь нам.
Связаны ли как-то оказание помощи оружием с перечнем реформ? Нет. Они связаны с:
Первое — готовностью политиков в США и Европе принимать реальность такой, какой она есть.
1. Приходится экспериментально доказывать, что после предоставления нам оружия Путин будет не способен пойти на эскалацию.
2. И в Европе, и в США настолько боятся коллапса России, что мысли об управляемой эскалации все равно влияют на решительность и темп. Другое дело, что на то, что будет с Россией, невозможно влиять извне. Россия и Путин сами ведут все к коллапсу. Но пока партнеры боятся это слышать. И потому эта точка зрения на самом деле тормозит многие процессы.
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Второе — готовностью западного ВПК что-нибудь передать или производить. Запад не готовился к конвенционной континентальной войне. И наше счастье в том, что Россия тоже не была готова так, как декларировала. Потому все очень долго тянется.
Не нужно идеализировать или демонизировать партнеров. Они сильно помогают, но с храбростью, решительностью и политической волей там много проблем. Это касается и оружия, и НАТО.
Не нужно идеализировать или демонизировать власть. С волей к реформам плохо, но не забывайте, что гарантии безопасности и оружие нужны, чтобы вас не убили россияне. И у вас нет сохранений, как в компьютерной игре, чтобы была возможность болеть против своих.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
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