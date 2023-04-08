На Tesla подали в суд из-за нарушения прав конфиденциальности клиентов

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что владелец Tesla Model Y Генри Е подал иск в окружной суд США Северного округа Калифорнии. Это произошло после того, как в четверг агентство опубликовало информацию о том, что сотрудники Tesla в период с 2019 по 2022 годы распространяли между собой через внутреннюю систему обмена сообщениями фото и видео, снятые на камеры автомобилей клиентов. Записи содержали неудобные ситуации владельцев автомобилей, ДТП и аварии на дорогах, повседневные ситуации. Некоторые из них были сделаны, когда автомобили были припаркованы и выключены.

В иске утверждают, что работник Tesla имели доступ к изображениям и видео для своих "бестактных и злонамеренных развлечений" и для "унижения тайно записанных". Также отмечают, что поведение компания очень обидное.

Отмечают также, что Е подает жалобу против Tesla от своего имени, а также от людей, оказавшихся в похожем положении. В иске также говорится, что список людей, оказавшихся в таком же положении, будет включать в себя тех, кто владел или арендовал автомобили Tesla за последние четыре года.

"Как и любой, господин Е был возмущен идеей, что камеры Tesla могут быть использованы для нарушения личной жизни его семьи, которое строго защищает Конституция Калифорнии", - сказал адвокат Е.

Он добавил, что компанию необходимо привлечь к ответственности за нарушение права конфиденциальности его клиента и других владельцев электромобилей.