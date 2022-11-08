На ТЭС и ТЭЦ угля вдвое больше необходимого, из газохранилищ отбирают меньше, чем закачивают, - Шмыгаль
В Украине накоплено достаточно угля и газа для прохождения отопительного сезона
Об этом на заседании правительства 8 ноября сказал глава правительства Денис Шмыгаль.
"Почти 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Южные регионы подключают медленнее, но этот процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%", - рассказал он о ситуации с отоплением в Украине.
По словам Шмыгаля, в Украине накоплено вдвое больше угля, чем нужно для прохождения отопительного сезона.
"На складах ТЭС и ТЭЦ есть 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы. Поэтому ресурсов накоплено достаточно, и ключевым вызовом остается именно умышленные повреждения энергетической инфраструктуры Россией", - подчеркнул премьер.
Что касается газа, его тоже закачивают больше, чем отбирают.
"Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов все еще позволяет нам закачивать газа больше, чем мы его отбираем из газохранилищ. По состоянию на сегодняшний день в запасах у нас есть 14,6 млрд кубических метров газа", - резюмировал Шмыгаль.
- Шмыгаль ранее призвал украинцев максимально экономить энергоресурсы.
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