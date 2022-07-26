"На террор нужно отвечать санкциями", - вечернее обращение Владимира Зеленского
Очередной спровоцированный рост газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это достаточный повод, чтобы расширить санкции против России
Об этом сообщил Президент в вечернем обращении.
Сегодня стало известно, что Великобритания расширила санкционный список против России, к нему добавились еще десятки людей и организаций.
"Это правильная тенденция, и я благодарен Британии за неизменную жесткость в санкционных вопросах. Это пример, который следует подражать и всем остальным в западном мире", — прокомментировал Зеленский.
Также Президент призвал отвечать на ценовой террор европейцев террором, а именно – санкциями.
"В частности, сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России... Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать. Санкциями", — сказал он.
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- 26 июля Великобритания расширила личные санкции в отношении чиновников России. В список персональных санкций против РФ было добавлено 42 человека.
- 26 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил президента Украины Владимира Зеленского наградой Уинстона Черчилля.
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