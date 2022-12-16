Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"В Запорожской области наши военные как следует надавали россиянам за последние дни, много у противника 200-х и 300-х. Даже пришлось врагу срочно из Крыма пригонять новые кареты скорой помощи, где-то около 90 машин они загнали", - рассказал боец "Легиона Свободы" ".



Константин Денисов отметил, что именно поэтому россияне усилили обстрелы, около 15 громад области находятся под постоянным огнем.



"Также сегодня, 16 декабря, мы получили информацию, что на территории области появились наемники из непризнанной Абхазии, в том числе бандиты из так называемой бригады "Пятнашка", воевавшие и за Донецкий аэропорт, и на других важных участках. Вероятно, они прибыли делиться боевым опытом. Кроме того, зашли несколько подразделений с Северного Кавказа. Если раньше здесь были группы наемников, которыми доукомплектовывали уже действовавшие части, то сейчас зашел батальон, который сформировали исключительно из наемников с Северного Кавказа", - сообщил Денисов.

13 декабря в Генштабе подтвердили потери россиян в Запорожье и Луганщине за несколько дней: Около 250 раненых и 60 ликвидированных врагов:

15 декабря оккупанты ударили ракетами по Орехову на Запорожье, есть пострадавшие

16 декабря атака по Запорожью стала самым масштабным обстрелом энергетической инфраструктуры города от 24 февраля. В целом по городу и Запорожскому району враг выпустил 21 ракету.

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