На территорию Великолепетиской громады в Херсонской области заехали российские танки. Граждан призывают "не устраивать провокаций"
На территорию Великолепетиской территориальной громады Херсонской области 22 апреля вошли российские войска
Об этом представители громады сообщают в фейсбуке.
По предварительным данным, сегодня, 22 апреля, на территорию Великолепетиской территориальные громады Херсонской области вошли российские войска.
Руководство ТГ призывает местных жителей сохранять спокойствие и не устраивать провокаций. Также жителям рекомендуют обязательно иметь при себе документы при выходе из дому.
"Возможна проверка военными домохозяйств. Просим не паниковать. Покажите документы, если попросят, не бойтесь выходить", - говорится в обращении ТГ.
О дальнейшем ходе дел обещают немедленно информировать.
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