На территорию Великолепетиской громады в Херсонской области заехали российские танки. Граждан призывают "не устраивать провокаций"

Об этом представители громады сообщают в фейсбуке.



По предварительным данным, сегодня, 22 апреля, на территорию Великолепетиской территориальные громады Херсонской области вошли российские войска.



Руководство ТГ призывает местных жителей сохранять спокойствие и не устраивать провокаций. Также жителям рекомендуют обязательно иметь при себе документы при выходе из дому.



"Возможна проверка военными домохозяйств. Просим не паниковать. Покажите документы, если попросят, не бойтесь выходить", - говорится в обращении ТГ.



О дальнейшем ходе дел обещают немедленно информировать.



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