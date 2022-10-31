На территорию Молдовы во время утренних обстрелов Украины упала российская ракета
В МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО
Об этом сообщили в МВД Молдовы в facebook.
В министерстве отметили, что 31 октября утром на северном конце города Наславча, на границе с Украиной, упала ракета, якобы сбитая украинской противовоздушной системой.
"Пока жертв не зарегистрированы, но окна нескольких домов в Наславче уничтожены", - проинформировали в МВД Молдовы.
Там добавили, что украинские власти сообщили, что сегодня утром на территории Украины в 10 км от дамбы в Наславче, было совершено нападение дронов на дамбу Днестровца. Российская атака не повлияла на дамбу, но был нанесен удар по энергетическим объектам. Опасности затопления нет.
Молдавские военные обследуют местность, где упала ракета во избежание возможной опасности.
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