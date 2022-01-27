На территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся

Об этом сообщает официальный сайт МВД.



Событие произошло 27 января в 03 часа 40 мин на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре.



"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., во время выдачи оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пятеро человек умерли и еще пятеро получили ранения. К сожалению, во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, которая также получила огнестрельные ранения", - написали в пресс-службе Министерства внутренних дел.



В городе идет операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии.



Причины совершаемого поступка неизвестны.



"На место происшествия срочно выехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан", – добавили в МВД и опубликовали фото подозреваемого.







