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Главная Криминал На территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся

На территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся

27 января, 2022 четверг
07:58
Криминал автомат Калашникова

Еще пятеро военнослужащих НГУ получили ранения

Об этом сообщает официальный сайт МВД.

Событие произошло 27 января в 03 часа 40 мин на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре.

"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., во время выдачи оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пятеро человек умерли и еще пятеро получили ранения. К сожалению, во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, которая также получила огнестрельные ранения", - написали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В городе идет операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии.

Причины совершаемого поступка неизвестны.

"На место происшествия срочно выехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан", – добавили в МВД и опубликовали фото подозреваемого.



 

Южмаш
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