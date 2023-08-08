На территории Украины сейчас циркулирует 14 штаммов COVID-19, – Минздрав
На территории Украины циркулирует 14 штаммов COVID-19. Гражданам следует прививаться, чтобы защитить себя от вируса, особенно в осенне-зимний период
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Продолжение секвенирования важный компонент эпиднадзора, учитывая, что подход к надзору и новым случаям этого сезона будет упрощен. В частности, новые случаи заболевания врачи будут регистрировать аналогично гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям. В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать , лабораторно исследовать штаммы и изучать возникающие мутации", - отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Он напомнил, что вакцинация от коронавируса особенно рекомендована пожилым людям и гражданам из группы риска, учитывая сопутствующие болезни.
"Людям, которые имеют ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; старше 60 лет; находящиеся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни, необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться", - сказал чиновник.
Также Кузин отметил, что прививка – процедура безвозмездная, ее можно сделать у своего семейного врача или в пункте прививки.
- 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19.
- 1 июля в Украине отменили карантин из-за COVID-19.
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