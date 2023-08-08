Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Продолжение секвенирования важный компонент эпиднадзора, учитывая, что подход к надзору и новым случаям этого сезона будет упрощен. В частности, новые случаи заболевания врачи будут регистрировать аналогично гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям. В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать , лабораторно исследовать штаммы и изучать возникающие мутации", - отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он напомнил, что вакцинация от коронавируса особенно рекомендована пожилым людям и гражданам из группы риска, учитывая сопутствующие болезни.

"Людям, которые имеют ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; старше 60 лет; находящиеся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни, необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться", - сказал чиновник.

Также Кузин отметил, что прививка – процедура безвозмездная, ее можно сделать у своего семейного врача или в пункте прививки.