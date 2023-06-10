Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье на севере и западе Украины существенно похолодает! Дневная температура воздуха снизится до +16...+22°C. На крайнем севере даже местами до +14°C", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, прохлада ожидается по всей территории Украины - +20...+25°C. Однако, в Одесской области, в степной части Крыма и кое-где в Приазовье удержится жара до +24...+28°C.

В воскресенье, 11 июня, ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер.

Также отмечается, что практически повсюду ожидаются дожди с грозами.

"Днем возможна сухая передышка - в центральной части и на северо-западе", - говорится в сообщении.

В Киеве в воскресенье, 11 июня, ожидается холод, ветер и дождь с грозой. Температура воздуха будет достигать +18...+19°C.