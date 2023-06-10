На территории Украины ожидается значительное похолодание: синоптик Наталья Диденко о погоде в эти выходные
В эти выходные, 10 и 11 июня, в Украине прогнозируется существенное похолодание и дожди, однако в Одесской области ожидается жара
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"В воскресенье на севере и западе Украины существенно похолодает! Дневная температура воздуха снизится до +16...+22°C. На крайнем севере даже местами до +14°C", - говорится в сообщении.
По словам Диденко, прохлада ожидается по всей территории Украины - +20...+25°C. Однако, в Одесской области, в степной части Крыма и кое-где в Приазовье удержится жара до +24...+28°C.
В воскресенье, 11 июня, ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер.
Также отмечается, что практически повсюду ожидаются дожди с грозами.
"Днем возможна сухая передышка - в центральной части и на северо-западе", - говорится в сообщении.
В Киеве в воскресенье, 11 июня, ожидается холод, ветер и дождь с грозой. Температура воздуха будет достигать +18...+19°C.
- Синоптик Наталья Диденко 9 июня предупреждала, что на выходных в Херсонской и Николаевской областях ожидаются сильные ливни. В западных и северных областях Украины прогнозируется похолодание, а в Киеве кратковременные дожди.
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