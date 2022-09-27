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Главная война с Россией На территории Украины есть иранцы, контролирующие использование оккупантами дронов-камикадзе, - Згурец
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На территории Украины есть иранцы, контролирующие использование оккупантами дронов-камикадзе, - Згурец

27 сентября, 2022 вторник
10:15
война с Россией

Иранские инструкторы находятся на территории Украины и помогают россиянам использовать свои дроны-камикадзе, есть информация о жертвах среди иранцев

Об этом в эфире Еспресо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Когда мы говорим о ситуации с дронами-камикадзе - это действительно новый вызов, который сегодня стоит перед украинской ПВО. Количество уничтоженных этих БПЛА становится больше. Вчера была информация, что был нанесен удар по пунктам запуска этих беспилотников на Кинбурнской косе и есть жертвы среди иранцев. Мы видим, что сейчас на территории Украины находятся иранские инструкторы, которые обеспечивают контроль над использованием этих беспилотников. Сначала мы говорили о территории Крыма, затем Кинбурнская коса", - заявил Згурец.

По его мнению, чем дальше, тем эффективнее с ними сможет справиться ПВО.

"Что касается наличия американских процессоров - это процессоры из бытовой техники. Такие же используются в ракетах "Калибр", беспилотниках "Орлан". Это гражданская составляющая электроники, которая является широко распространенной. РФ и Иран используют их для высокоточного вооружения. Контрдействия могут быть реализованы через дополнительные ограничения поставок даже бытовых компонентов в РФ. Надеемся, это повлияет на доступ Ирана и России к бытовой электронной базе", - подытожил военный эксперт.

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