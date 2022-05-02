На территории Сумщины заметили вражеский беспилотник

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Живицкий призвал жителей области и приграничных территорий быть внимательными, в случае выстрелов или взрывов – переходить в безопасное место и не игнорировать сигналы тревоги. Поскольку Генштаб сообщает о возможном усилении и обострении провокаций с российской стороны.