Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в фейсбуке .

Прокуроры вместе с СБУ, полицией и экспертами осмотрели разрушенную россиянами инфраструктуру Кочубеевского общества. На территории одной из школ обнаружили около 50 единиц, передавшихся взрывотехникам, а также сожженную бронетехнику оккупантов.

Устанавливают обстоятельства совершения военных преступлений и РФ. Продолжается досудебное расследование нарушений законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

14 октября в доме культуры освобожденной Великой Александровки в Херсонской области СБУ обнаружила состав россиян с артснарядами, боеприпасами к "градам", "ураганам", противотанковыми ракетами и минами.

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