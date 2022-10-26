На территории школы деоккупированной Херсонской области обнаружили 50 неиспользованных боеприпасов и технику оккупантов
На деоккупированной территории Херсонщины в одной из школ 24—25 октября был найден склад неиспользованных российских боеприпасов и сожженная техника оккупантов
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в фейсбуке .
Прокуроры вместе с СБУ, полицией и экспертами осмотрели разрушенную россиянами инфраструктуру Кочубеевского общества. На территории одной из школ обнаружили около 50 единиц, передавшихся взрывотехникам, а также сожженную бронетехнику оккупантов.
Устанавливают обстоятельства совершения военных преступлений и РФ. Продолжается досудебное расследование нарушений законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
- 14 октября в доме культуры освобожденной Великой Александровки в Херсонской области СБУ обнаружила состав россиян с артснарядами, боеприпасами к "градам", "ураганам", противотанковыми ракетами и минами.
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