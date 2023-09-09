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На территории Румынии обнаружили обломки еще одного российского беспилотника

9 сентября, 2023 суббота
19:48
Мир

Солдаты военно-морских сил Румынии обнаружили новые фрагменты российского беспилотника, который в субботу упал на территории Румынии. Их обнаружили возле Плаура — села, расположенного вблизи украинского Измаила

Об этом сообщает Hot News.

В субботу, 9 сентября, военнослужащие Военно-морских сил Румынии проводили поисковые работы в районе Плауру — села, расположенного возле украинского Измаила, в результате чего были найдены обломки беспилотника, похожего на вооружение российской армии.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения, совершенные Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права, являясь военными преступлениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы МАпН остаются в боевой готовности и будут продолжать обследование в районах, где российские войска совершают обстрелы украинской портовой инфраструктуры на Дунае.

Румынский президент Клаус Иоганнис заявил, что это "совершенно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии, союзника НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе".

"Я решительно осуждаю этот инцидент, вызванный атаками России на украинские порты на Дунае", - сказал он.

После инцедента президент Румынии в телефонном формате пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, проинформировав его о новых событиях.

Генсек подтвердил полную солидарность с Румынией и заверил, что Североатлантический альянс и союзники на стороне Румынии.

По словам Клауса Иоганниса, в рамках НАТО Румыния очень хорошо защищена и получает сильнейшие гарантии безопасности за всю нашу историю.

Что предшествовало

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам.

5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

Также OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из приграничных сел.

В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника.

Президент Клаус Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование.

Румыния уведомила Североатлантический альянс об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. НАТО выразила поддержку и заявила, что следит за развитием событий.

7 сентября мэр коммуны Чаталкиой в Румынии Тудор Чернега обсудил с главой минобороны возможность эвакуации местных жителей села Плауру из-за частых атак России на Одесчину.

Украина
Россия
Румыния
Одещина
Война с Россией
безпілотник
НАТО
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