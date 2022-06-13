Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день нет угрозы окружения украинских войск в Луганской области.

12 июня враг пытался преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над городом Северодонецк.

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