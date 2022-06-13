На территории объединения "Азот" в Северодонецке находятся около 500 мирных жителей, - Гайдай
Около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей, остаются на территории объединения "Азот" в Северодонецке
Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - отметил он.
По его словам, на сегодняшний день нет угрозы окружения украинских войск в Луганской области.
- 12 июня враг пытался преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над городом Северодонецк.
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