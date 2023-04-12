Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Новая Каховка продолжает быть временно оккупированной территорией. Этим статусом обусловлено все, что происходит в городе. Мало того, что город оккупирован, он находится на линии фронта. Хотелось бы заметить, что российские войска не уменьшают свое присутствие в городе. Очень большое количество личного. состава армии РФ находится в городе, а еще больше на территории громады", - рассказал Коваленко.

Мэр Новой Каховки также сообщил, что оккупанты возводят оборонные укрепления на берегу Днепра.

"На расстоянии 5-10 км от берега Днепра россияне размещают немало войск. Также россияне в течение последних шести месяцев ведут постоянную работу по строительству защитных сооружений. Они постоянно свозят строительные материалы ближе к берегу Днепра", - добавил он.