На территории Новокаховской громады находится большое количество личного состава армии РФ, - мэр Коваленко
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что российские оккупационные войска значительно увеличивают свое присутствие на территории громады
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Новая Каховка продолжает быть временно оккупированной территорией. Этим статусом обусловлено все, что происходит в городе. Мало того, что город оккупирован, он находится на линии фронта. Хотелось бы заметить, что российские войска не уменьшают свое присутствие в городе. Очень большое количество личного. состава армии РФ находится в городе, а еще больше на территории громады", - рассказал Коваленко.
Мэр Новой Каховки также сообщил, что оккупанты возводят оборонные укрепления на берегу Днепра.
"На расстоянии 5-10 км от берега Днепра россияне размещают немало войск. Также россияне в течение последних шести месяцев ведут постоянную работу по строительству защитных сооружений. Они постоянно свозят строительные материалы ближе к берегу Днепра", - добавил он.
- 7 апреля депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области захватчики закапывают бочки с неизвестным содержимым на перекрестках.
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