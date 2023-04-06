На территории Машиностроительного конструкторского бюро в Подмосковье упал беспилотник, - росСМИ
В Подмосковье на территории Машиностроительного конструкторского бюро "Факел" упал беспилотник с фото- и видеокамерой
Об этом пишет российское медиа ТАСС.
Источники в силовых структурах РФ сообщили авторам, что в подмосковском МКБ "Факел" упал беспилотник с фото- и видеокамерой.
Отмечается, что боевой нагрузки на нем не было. По словам собеседника агентства, устанавливается, кто и с какой целью запустил дрон.
МКБ "Факел" - предприятие по разработке зенитных управляемых ракет, входит в состав АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей". Среди разработок "Факела" - зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Тор" и другие.
- Напомним, 5 апреля российские пропагандисты заявили , что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет, а пилота вроде бы задержали.
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