Об этом пишет российское медиа ТАСС.

Источники в силовых структурах РФ сообщили авторам, что в подмосковском МКБ "Факел" упал беспилотник с фото- и видеокамерой.

Отмечается, что боевой нагрузки на нем не было. По словам собеседника агентства, устанавливается, кто и с какой целью запустил дрон.

МКБ "Факел" - предприятие по разработке зенитных управляемых ракет, входит в состав АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей". Среди разработок "Факела" - зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Тор" и другие.