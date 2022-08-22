Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Во временно оккупированном городе Сватово состоялась радиотрансляция выступления так называемого главы "ЛНР" Пасечника. В ходе речи было объявлено о начале "общей мобилизации", - говорится в информации ГУР.

Сообщалось, что псевдомобилизация начнется с 1 сентября в два этапа - жители, имеющие паспорта "ЛНР" и РФ, и имеющие военно-учетные специальности; а также все остальные мужчины от 18 до 65 лет.

Сроки окончания кампании – не сообщаются.

Также известно, что в оккупированный Довжанск (ранее – Свердловск) Луганской области прибыл личный состав Росгвардии для выполнения административно-полицейских мероприятий. А именно: проведение проверок документов населения, проверок транспортных средств и др. Эти мероприятия направлены на поиск и задержание дезертиров среди военнослужащих "Л/ДНР" и ВС РФ", - добавляют в пресс-службе.

ГУР информирует, что росгвардейцы не подчиняются оккупационным администрациям, ведь провели обыск у главы оккупационной администрации Довжанска Андрея Сухачева.

18 июня стало известно, что в Мариуполе оккупанты планируют в ближайшее время "мобилизовать" осужденных.

10 июля украинская разведка сообщила в телеграмме, что Россия планирует набрать 10 тыс. осужденных для войны против Украины на Донбассе в обмен на амнистию.

Полковник СБУ Роман Костенко считает, что в России может быть объявлена всеобщая мобилизация под предлогом угрозы войны с НАТО.

В Донецкой области оккупанты вербуют "добровольцев" на войну против Украины через "официальный канал ДНР", поскольку несут значительные потери, а принудительная мобилизация безуспешна.

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