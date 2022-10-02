На территории Крыма рашисты приведены в полную боевую готовность

Об этом сообщает Генштаб.

От 30 сентября в соответствии с мерами частичной мобилизации, объявленной военно-политическим руководством РФ, военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность "полная". Там продолжаются мероприятия по рассредоточению подразделений.

В частности, известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения автономной республики Крым, Краснодарского края и Адыгеи.

В пункт постоянной дислокации 810 отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в городе Севастополь, прибыло также около двух тысяч отмобилизованных лиц.

В городе Будённовск Ставропольского края, к 205 отдельной мотострелковой бригаде 49 общевойсковой армии Южного военного округа, за мобилизацией прибыло около 5 тысяч человек. Известно, что в пункте постоянной дислокации части находится около 3 тысяч, остальные - в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С этим личным составом приступили к занятиям по боевой подготовке.

В больших городах РФ начинается паника из-за мобилизации

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