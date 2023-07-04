На территории Киевщины в этом году зафиксировали уже около 2 тыс. военных преступлений РФ, - Небитов
Андрей Небитов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области, отметил, что сегодня многие люди возвращаются из-за границы в свои дома и дают новые показания
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Мы продолжаем фиксировать преступления армии РФ, которые совершались не только на Киевщине, но и по всей территории Украины. Например, есть более 100 уголовных производств, где люди нам заявляли о преступлениях и потерях определенного имущества во время террористического акта на Каховской ГЭС. Также и далее фиксируем военные преступления российских захватчиков в Киевской области, потому что многие возвращаются из-за границы и дают новые показания. Для понимания отмечу, что только в этом году на Киевщине мы зарегистрировали более 2 тыс. военных преступлений, совершивших военные российской армии", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области.
Небитов добавил, что на сегодняшний день эта работа Национальной полиции продолжается.
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