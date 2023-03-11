Об этом в субботу, 11 марта, сообщило издание LB.ua.

В частности, как удалось выяснить изданию из собственных источников, речь идет о 36 новых самочинных стройках.

Все они, отмечают источники, являются коммерческими и хозяйственными помещениями (т.е. не имеют прямого отношения к монашеской жизни/быту).

Также отмечается, что, кроме того, руководство мужского монастыря УПЦ МП, располагавшегося в Киево-Печерской лавре на протяжении многих лет, уничтожило, отмечается в аудите, памятник архитектуры — старинное ограждение на ул. Ближнепечерской.

Также аудиторы выявили факты незаконной передачи в пользование Киевской метрополии, Частной академии и Академии УПЦ памятников культурного наследия.

Проверка касалась периода с 1 января 2018 года по 30 сентября 2022-го.