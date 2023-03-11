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На территории Киево-Печерской лавры обнаружены 36 незаконных новостроек, - Соня Кошкина

11 мартa, 2023 суббота
18:40
Культура

Государственная аудиторская служба зафиксировала многочисленные нарушения в ходе ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра"

Об этом в субботу, 11 марта, сообщило издание LB.ua.

В частности, как удалось выяснить изданию из собственных источников, речь идет о 36 новых самочинных стройках.

Все они, отмечают источники, являются коммерческими и хозяйственными помещениями (т.е. не имеют прямого отношения к монашеской жизни/быту).

Также отмечается, что, кроме того, руководство мужского монастыря УПЦ МП, располагавшегося в Киево-Печерской лавре на протяжении многих лет, уничтожило, отмечается в аудите, памятник архитектуры — старинное ограждение на ул. Ближнепечерской.

Также аудиторы выявили факты незаконной передачи в пользование Киевской метрополии, Частной академии и Академии УПЦ памятников культурного наследия.

Проверка касалась периода с 1 января 2018 года по 30 сентября 2022-го.

  • Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
  • 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников Лавры, прославлявшему "русский мир".
  • 5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры к государству.
  • Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
  • 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" планирует расторгнуть договор об аренде с УПЦ МП.
Криминал
Украина
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