Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы сейчас в ситуации, когда инициатива за наместником Киево-Печерской лавры Павлом, он подает иск в суд, что-то отстаивает. А мы никаких обвинений и нарушений со стороны предприятия на территории в 25 га не замечаем. Однако все знают или слышали , что на территории Киево-Печерского заповедника вновь построено более 20 корпусов общей площадью более 20 тысяч кв. м., и это вопрос для судебного расследования. Я неоднократно выступал в прессе и говорил, что на территории национальной святыни, Киево-Печерской лавры , площадью 25 га, со 144 объектами и сооружениями вновь построены более двух десятков корпусов", - подчеркнул бывший гендиректор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Сергей Кролевец отметил, что это все зафиксировано комиссиями, в том числе Обществом охраны памятников.

"Снесены несколько памятников, переделаны, обезображены, достроены, пристроены - уничтожен целый комплекс архитектурной жемчужины Украины в течение пребывания субъекта хозяйствования на территории Киево-Печерского заповедника. Есть перечень этих объектов. Например, снесены ворота, которые были построены в середине XIX века, вместе с корпусом, а вместо них построены другие, более широкие и выше из современного пустотного кирпича. А старый киевский сверхпрочный кирпич был сложен во дворе. Это все было зафиксировано, также номера машин, перевозивших этот кирпич. Проинформированы были все, и Министерство культуры. И таких примеров несколько десятков Это должно быть предметом обсуждения: как субъект хозяйствования дохозяйничался до того, что под охраной ЮНЕСКО находится совсем другой объект? Об этом нужно говорить, должны быть посчитаны убытки, которые нанес субъект хозяйствования на миллионы и миллиарды гривен", - сказал Кролевец.