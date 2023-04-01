На территории Киево-Печерского заповедника общая площадь новостроек составляет более 20 тысяч кв. м, - глава Всеукраинской ассоциации музеев
Сергей Кролевец, председатель Всеукраинской ассоциации музеев, гендиректор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника (1995-2010), убежден, что нужно подсчитать ущерб, нанесенный предприятием в течение пребывания на территории Киево-Печерского заповедника
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Мы сейчас в ситуации, когда инициатива за наместником Киево-Печерской лавры Павлом, он подает иск в суд, что-то отстаивает. А мы никаких обвинений и нарушений со стороны предприятия на территории в 25 га не замечаем. Однако все знают или слышали , что на территории Киево-Печерского заповедника вновь построено более 20 корпусов общей площадью более 20 тысяч кв. м., и это вопрос для судебного расследования. Я неоднократно выступал в прессе и говорил, что на территории национальной святыни, Киево-Печерской лавры , площадью 25 га, со 144 объектами и сооружениями вновь построены более двух десятков корпусов", - подчеркнул бывший гендиректор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Сергей Кролевец отметил, что это все зафиксировано комиссиями, в том числе Обществом охраны памятников.
"Снесены несколько памятников, переделаны, обезображены, достроены, пристроены - уничтожен целый комплекс архитектурной жемчужины Украины в течение пребывания субъекта хозяйствования на территории Киево-Печерского заповедника. Есть перечень этих объектов. Например, снесены ворота, которые были построены в середине XIX века, вместе с корпусом, а вместо них построены другие, более широкие и выше из современного пустотного кирпича. А старый киевский сверхпрочный кирпич был сложен во дворе. Это все было зафиксировано, также номера машин, перевозивших этот кирпич. Проинформированы были все, и Министерство культуры. И таких примеров несколько десятков Это должно быть предметом обсуждения: как субъект хозяйствования дохозяйничался до того, что под охраной ЮНЕСКО находится совсем другой объект? Об этом нужно говорить, должны быть посчитаны убытки, которые нанес субъект хозяйствования на миллионы и миллиарды гривен", - сказал Кролевец.
- Напомним, 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
- Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастырю УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- 31 марта прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики.
- 1 апреля митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски. Впоследствии это подтвердила СБУ.
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