На территории Херсонской области остаются подтопленными 28 населенных пунктов
По состоянию на 18:00 16 июня в Херсонской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов
Об этом сообщили в ДСНС Украины.
По словам спасателей, подтопленными остаются 11 населенных пунктов (1509 домов) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории области. Уровень воды в Днепре в створе поста "Херсон" в настоящее время составил 1,25 м.
В Николаевской области, как добавили в ДСНС, к 18:00 подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе.
Ранее пресс-офицер ДСНС Украины Александр Хорунжий сообщал в Медиацентре "Украина" о 34 подтопленных населенных пунктах в Херсонской области: 17 на правом берегу Днепра, еще 17 – на временно оккупированной территории области.
Александр Хорунжий также сообщал, что на реке Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постоянное постепенное понижение уровня воды. Днем уровень воды был на отметке 1 метр 37 сантиметров, фактически с начала суток снижение составило 10 сантиметров. И эта тенденция продолжалась.
На Николаевщине в обед оставались подтопленными 20 населенных пунктов: 102 дома, 201 домохозяйство и 216 приусадебных участков.
"На Николаевщине из мест подтоплений было эвакуировано около 1000 человек, из них 167 детей. Оказана психологическая помощь 15 людям. Подвезено 18 тонн питьевой воды, 38 тонн продовольствия, в том числе в населенные пункты Афанасьевка и Васильевка", - рассказал пресс-офицер.
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6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
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Накануне, 15 июня, в Херсонской области подтопленными оставались 44 населенных пункта, а в Николаевской области уровень воды упал на 8 см.
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Кабинет Министров Украины 16 июня принял решение о выплате денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и выделил для этого 564 млн грн
- Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования.
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