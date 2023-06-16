На территории Херсонской области остаются подтопленными 28 населенных пунктов

Об этом сообщили в ДСНС Украины.

По словам спасателей, подтопленными остаются 11 населенных пунктов (1509 домов) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории области. Уровень воды в Днепре в створе поста "Херсон" в настоящее время составил 1,25 м.

В Николаевской области, как добавили в ДСНС, к 18:00 подтопленными остаются 35 зданий, а также огороды, колодцы, подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе.

Ранее пресс-офицер ДСНС Украины Александр Хорунжий сообщал в Медиацентре "Украина" о 34 подтопленных населенных пунктах в Херсонской области: 17 на правом берегу Днепра, еще 17 – на временно оккупированной территории области.

Александр Хорунжий также сообщал, что на реке Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постоянное постепенное понижение уровня воды. Днем уровень воды был на отметке 1 метр 37 сантиметров, фактически с начала суток снижение составило 10 сантиметров. И эта тенденция продолжалась.

На Николаевщине в обед оставались подтопленными 20 населенных пунктов: 102 дома, 201 домохозяйство и 216 приусадебных участков.

"На Николаевщине из мест подтоплений было эвакуировано около 1000 человек, из них 167 детей. Оказана психологическая помощь 15 людям. Подвезено 18 тонн питьевой воды, 38 тонн продовольствия, в том числе в населенные пункты Афанасьевка и Васильевка", - рассказал пресс-офицер.