На территории Днепропетровской области нет российских войск, - Вилкул
Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что на территории Днепропетровской области нет российских войск
Об этом сообщил глава Криворожской ВА Александр Вилкул.
По словам Вилкула, ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе полностью контролируется ВСУ, а на территории области нет вражеских войск.
"Оперативная ситуация на нашем направлении остается напряженной, но без существенных изменений. Наступательные планы орков терпят неудачу. Врага на территории Криворожского района и области – нет. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией", - написал Александр Вилкул.
Укрепляется линия обороны.
"Продолжаем строительство новых защитных сооружений, укрепляем все линии обороны. Только тяжелая техника постоянно работает более ста единиц. Помогаем материально-техническим обеспечением наших воинских частей. Закупаем и передаем военным современные средства связи, ноутбуки, квадрокоптеры. Война идет на новом уровне 21 столетия и нашим защитникам все это необходимо для успешных действий", - говорится в отчете главы Криворожской ВА.
- 12 мая в Херсонской области российские оккупанты обстреляли колонну автомобилей с людьми, которые пытались эвакуироваться на контролируемую часть Украины.
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