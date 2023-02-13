Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Очень опасно, что постоянно увеличивается количество российских войск на территории Беларуси. Уже есть информация, что в Беларуси тренируют мобилизованных Вагнером уголовников, которых собрали из российских тюрем и колоний. Представьте себе, зеки и криминальные элементы сейчас с оружием в руках на беларусской территории. Известно, что есть конфликты между российскими и беларусскими военными, также местным населением, такую информацию просят не распространять, чтобы об этом меньше знали беларусы. Таких конфликтов немного, но они есть", - отметил редактор эфира "Европейского радио для Беларуси".

Змицер Лукашук отметил, что увеличение численности российских военных на территории Беларуси может привести к росту числа подобных конфликтов.