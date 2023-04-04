Об этом в эфире телемарафона 4 апреля сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас РФ использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, происходит их постоянная ротация.

"На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть больше 4 тысяч военнослужащих. Это чуть меньше, чем было раньше. Преимущественно они находятся на полигонах", - сказал Демченко.

При этом перемещение техники не зафиксировано. Также нет ударных группировок, готовых к вторжению.