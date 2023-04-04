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Главная война с Россией На территории Беларуси на учениях находятся более 4 тыс. военных РФ, – ГПСУ

На территории Беларуси на учениях находятся более 4 тыс. военных РФ, – ГПСУ

4 апреля, 2023 вторник
16:46
война с Россией

В Госпогранслужбе Украины заявили, что в Беларуси сейчас находятся чуть более четырех тысяч российских военных. Они тренируются на полигонах

Об этом в эфире телемарафона 4 апреля сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас РФ использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, происходит их постоянная ротация.

"На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть больше 4 тысяч военнослужащих. Это чуть меньше, чем было раньше. Преимущественно они находятся на полигонах", - сказал Демченко.

При этом перемещение техники не зафиксировано. Также нет ударных группировок, готовых к вторжению.

  • В Беларуси с 4 по 6 апреля будут проходить новые совместные тренировки воздушных сил и войск ПВО.
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