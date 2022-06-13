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Главная война с Россией На территории Беларуси может оказаться ядерное оружие, - белорусский оппозиционер Латушко
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На территории Беларуси может оказаться ядерное оружие, - белорусский оппозиционер Латушко

13 июня, 2022 понедельник
17:06
война с Россией Павел Латушко

Один из эмиграционных лидеров белорусской оппозиции, глава "Национального антикризисного управления" Павел Латушко считает, что учитывая изменения в конституцию, которые в очередной раз сфальсифицировал Лукашенко 27 февраля этого года, Беларусь утратила статус нейтрального государства. Открылся путь для России размещать ядерные боеголовки на территории Беларуси

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Павел Латушко прокомментировал заявление Радислава Сикорского , депутата Европарламента, польского политика, что Украина имеет право получить ядерные боеголовки из-за неоднократного нарушения Россией Будапештского меморандума. Соответственно, российский МИД отреагировал, и глава госдумы Володин заявил , что в случае чего, возможно, в Польшу полетят ядерные боеголовки.

"Это не первые угрозы в адрес Польши за активную позицию поддержки Украины, оказание помощи украинским беженцам. Я понимаю, почему господин Сикорский сделал такое заявление. С точки зрения международного права, он абсолютно прав. Ведь страна, нарушившая Будапештский меморандум, а это РФ, которая взяла на себя гарантии в этом соглашении о территориальной целостности, суверенитете и безопасности для Украины, и именно Россия это и нарушила. Соответственно, соглашение можно было бы вернуть в первоначальное состояние, то есть настаивать Украине вернуть ядерное оружие на свою территорию. Но если реально оценивать ситуацию, то вряд ли возвращение ядерного оружия Украине возможно, скорее абсолютно невозможно", - отметил белорусский оппозиционер.

Павел Латушко добавил, что тем более невозможно, чтобы какое-либо государство НАТО согласилось перевезти ядерные боеголовки на территорию Украины.

Ситуация может развернуться в другую плоскость. С учетом изменений конституции, которую в очередной раз сфальсифицировал Лукашенко 27 февраля этого года , Беларусь утратила статус нейтрального государства. Открылся путь для России на размещение ядерных боеголовок на территории Беларуси. И вот здесь, оценивая психотип одного диктатора и второго диктатора, я бы не исключал такой ситуации, а скорее считал бы реальной, что в ближайшее время или в обозримой перспективе на территории Беларуси может оказаться ядерное оружие", – пояснил оппозиционер.

Латушко подчеркнул, что Европа не просчитывает такие критические варианты и не отдает себе отчета в том, к чему может привести затягивание войны или неоказание соответствующей помощи Украине для достижения победы в этой войне. Эта ситуация накапливается и перерастет в большую и глобальную проблему не только регионального, но и мирового масштаба.

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  • Также посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике по ядерному оружию".
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  • 1 июня российский Интерфакс сообщил , что Россия проводит обучение ракетных войск с ядерным вооружением, задействовала комплексы "Ярс"

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