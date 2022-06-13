На территории Беларуси может оказаться ядерное оружие, - белорусский оппозиционер Латушко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Павел Латушко прокомментировал заявление Радислава Сикорского , депутата Европарламента, польского политика, что Украина имеет право получить ядерные боеголовки из-за неоднократного нарушения Россией Будапештского меморандума. Соответственно, российский МИД отреагировал, и глава госдумы Володин заявил , что в случае чего, возможно, в Польшу полетят ядерные боеголовки.



"Это не первые угрозы в адрес Польши за активную позицию поддержки Украины, оказание помощи украинским беженцам. Я понимаю, почему господин Сикорский сделал такое заявление. С точки зрения международного права, он абсолютно прав. Ведь страна, нарушившая Будапештский меморандум, а это РФ, которая взяла на себя гарантии в этом соглашении о территориальной целостности, суверенитете и безопасности для Украины, и именно Россия это и нарушила. Соответственно, соглашение можно было бы вернуть в первоначальное состояние, то есть настаивать Украине вернуть ядерное оружие на свою территорию. Но если реально оценивать ситуацию, то вряд ли возвращение ядерного оружия Украине возможно, скорее абсолютно невозможно", - отметил белорусский оппозиционер.



Павел Латушко добавил, что тем более невозможно, чтобы какое-либо государство НАТО согласилось перевезти ядерные боеголовки на территорию Украины.



Ситуация может развернуться в другую плоскость. С учетом изменений конституции, которую в очередной раз сфальсифицировал Лукашенко 27 февраля этого года , Беларусь утратила статус нейтрального государства. Открылся путь для России на размещение ядерных боеголовок на территории Беларуси. И вот здесь, оценивая психотип одного диктатора и второго диктатора, я бы не исключал такой ситуации, а скорее считал бы реальной, что в ближайшее время или в обозримой перспективе на территории Беларуси может оказаться ядерное оружие", – пояснил оппозиционер.



Латушко подчеркнул, что Европа не просчитывает такие критические варианты и не отдает себе отчета в том, к чему может привести затягивание войны или неоказание соответствующей помощи Украине для достижения победы в этой войне. Эта ситуация накапливается и перерастет в большую и глобальную проблему не только регионального, но и мирового масштаба.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул , что перспектива ядерного конфликта теперь снова возможна

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реален

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия

Также посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике по ядерному оружию".

Кроме того, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил , что РФ не собирается использовать против Украины тактическое ядерное оружие

1 июня российский Интерфакс сообщил , что Россия проводит обучение ракетных войск с ядерным вооружением, задействовала комплексы "Ярс"