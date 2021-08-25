На территории Афганистана остаются еще около 90 украинцев, - МИД
На территории Афганистана пока остаются около 90 граждан Украины, дипломаты прорабатывают возможные пути их эвакуации
Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко, передает Укринформ.
"На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в частности с привлечением логистических возможностей западных партнеров", - отметил Николенко.
Он добавил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасных условиях.
"Но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности", - отметил представитель МИД.
Николенко напомнил, что Украина осуществила уже три эвакуационных рейса после обострения ситуации в Афганистане. В частности, 23 августа эвакуированы 41 украинец и 57 афганцев.
- Напомним, что 65 эвакуированных Украиной афганцев просят убежища.
- Байден заявил, что США готовы завершить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа.
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