На Тернопольщине зафиксировали первую смерть от штамма "Дельта"

Об этом сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, передает УНИАН.



"Она приехала из Великобритании, которая является неблагополучной по штамму "Дельта". Возможно, приехала в стадии инкубации", - говорится в сообщении.



По ее данным, сейчас в области не делают отдельных исследований на штамм "Дельта", поскольку это очень дорогие анализы. Поэтому в лабораторном центре оперируют данными двухнедельной давности.



"Тогда мы зафиксировали, что штамм "Дельта" уже зашел в область. Обнаружили его у 52 больных, из них 10 - госпитализированы", - рассказала Чайчук.

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