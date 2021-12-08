На Тернопольщине в ДТП попал пассажирский микроавтобус, пострадали девять человек
На Тернопольщине в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали девять человек
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В среду, 8 декабря, около 17 часов вблизи села Лозовая Тернопольского района на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились 9 пострадавших, среди них - водитель маршрутки, следовавшей из Тернополя в Кременец.
- Напомним, 7 декабря 2021 года на Черниговщине в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика погибли 13 человек, еще семь получили травмы.
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