На Тернопольщине штаммом "Дельта" заболел 9-месячный ребенок
В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка
Об этом во время брифинга рассказала начальник департамента здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Ольга Ярмоленко, передает издание "Тернопольчане".
Она отметила, что штамм коронавируса "Дельта" является более контагиозным и агрессивным.
"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то через бытовую форму болеют сразу все. Поэтому нужно вакцинироваться и соблюдать карантинные мероприятия, чтобы максимально избежать заболевания коронавирусом", - рассказала Ольга Ярмоленко.
Кроме того, на Тернопольщине этим штаммом "Дельта" болеют еще два ребенка. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.
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